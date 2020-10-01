أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للأهلى، على التعليق على قرار تعيينه مديرا فنيا للمارد الأحمر.


وقام موسيماني بنشر صورة له، بعد إعلان إدارة الأحمر التعاقد معه رسميًا.

 

وأرفق موسيمانى الصورة، التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، قبل قليل، بتعليق قال فيه: "حلمى تحقق".


وكان الأهلي قد أعلن منذ قليل تعيين موسيماني مديرا فنيا للأهلي لمدة موسمين، خلفا للسويسري رينيه فايلر الذي انتهى تعاقده مع الفريق رسميا اليوم 1 أكتوبر.


يذكر أن الأهلي تغلب بالأمس على الترسانة بهدفين مقابل هدف في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر ليتأهل الفريق للدور ربع النهائي .

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