ساندي تشعل "انستجرام" بأحدث جلسة تصوير

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:39 م
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ساندي، جمهورها ومتابعيها بـ صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "ساندي" في الصور بإطلالة كاجوال خطفت بها الأنظار مرتدية كاب باللون الأسود، وجاكت جينز وتيشرت باللون الأبيض وبنطلون باللون الأحمر، وعلقت على الصورة قائلة:"صباح الفل".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الرقيقة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة.

وفي سياق أخر قدمت ''ساندي" العديد من الأعمال الغنائية أبرزها "لسة صغيرة"، "كل ما أقرب"، "حلوة جدا"، "قد التحدي"، "أحسن من كتير"، "حب".

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