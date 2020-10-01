سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 1-10-2020 أمام الجنيه المصرى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 1-10-2020، أمام الجنيه المصرى ليسجل  بالبنك الأهلى المصرى  18.49 جنيه للشراء و18.75جنيه للبيع، مقابل 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.56 جنيه للشراء.
18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.49 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.59 جنيه للشراء.
18.75 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك البركة

18.50 جنيه للشراء.
18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.49 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.57 جنيه للشراء.
18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء.
18.73 جنيه للبيع.


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