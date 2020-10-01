نقيب المحامين يكشف نتائج لقائه بمجلس النواب بشأن ضريبة القيمة المضافة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
Advertisements


وجه رجائي عطية نقيب المحامين، كلمة مهمة إلى الجمعية العمومية، بشأن نتائج لقائه اليوم الخميس بمجلس النواب، حول ضريبة القيمة المضافة.

وقال «عطية» في مستهل كلمته: «حقق لنا الله اليوم فتوحا بمجلس النواب، فلا تتصوروا قدر التقدير والترحيب والتعاطف مع كل قضايانا، وعلى وجه التحديد قضية ضريبة القيمة المضافة».

وأوضح نقيب المحامين، أنه التقى بوكيل المجلس سليمان وهدان، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المحامي والصديق بهاء الدين أبو شقة، وعدد من النواب بينهم النائبين أحمد حلمي الشريف، وهاني أباظة، مشيرا: «تم اللقاء بغرفة وكيل المجلس، وهم يتعاطفون معنا ويتفهمون حجتنا، ووفقت في أن أشرح لهم حقيقة مطلبنا، فليس لنا اعتراض على قانون الضريبة القيمة المضافة، ولكن وجه مطلبنا يتصل بنا كمحامين، ويتعلق بالمساواة مع الأطباء».

وذكر نقيب المحامين: «شرحت أن التشريع الذي صدر أقر باستبعاد الأطباء من استئداء الضريبة من مرضاهم كون أنهم في حالة ضرورة، وذات العلة بل أكثر تحققا لدى عملاء المحامين، فهم في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته أو مهدد في حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس أو مظلوم حاق به غدر، أو مطالب بحقٍ حرم منه، ولاتحاد العلة يتعين المساواة بين المحاماة والأطباء».

وأشار نقيب المحامين: «ما غادرت البرلمان إلا وقد جندت كتيبة من عيون أعضاء مجلس النواب مقتنعة بقضيتنا وسوف تتبناها، وسوف ينقلون الأمر للأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لأنه إلى أن غادرت لم يكن قد عاد من الكويت التي سافر إليها صحبة السيد الرئيس للتعزية في أمير الكويت الراحل؛ رحمه الله وطيب ثراه جزاء ما قدمه للأمة العربية».

وأنهى كلمته قائلا: «قد عدت مرضيا متفائلا مقتنعا بأنه لا يضيع حق ورائه مطالب، وأعدكم أنني كما كنت وسأظل في خدمة قضايانا، وأنني قد جندت نفسي، ونذرت حياتي لخدمة المحاماة والمحامين، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح».

أخبار تهمك

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 15 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 9 ساعات

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعيينه مديرا فنيا للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
01:01 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

11:21 ص

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

02:01 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟