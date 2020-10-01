تعرف على مباريات برشلونة في شهر أكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
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ينتظر نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان، عددًا من المباريات الهامة خلال شهر أكتوبر الجاري، في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني.

وسوف يخوض النادي الكتالوني أربعة لقاءات خلال هذا الشهر في الليجا ضد فرق متوسطة في ثلاث مباريات، ولكن المباراة الرابعة ستكون أهم مواجهة في الموسم وهي الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وسيفتتح برشلونة شهر أكتوبر بمباراة اليوم الخميس ضد سيلتا فيجو، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا،وذلك بالجولة الرابعة من منافسات الليجا.

ويعقبها مواجهة برشلونة ضد إشبيلية يوم الأحد الموافق 4 من أكتوبر على ملعب كامب نو، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، بالجولة الخامسة.

ثم يخرج البارسا لمواجهة خيتافي يوم الأحد الموافق 17 من شهر أكتوبر، في تمام الخامسة مساءًا، بالجولة السادسة، ويليها المواجهة الأبرز في العالم، الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب كامب نو "معقل الكتالونيين"، يوم الأحد الموافق 25 من شهر أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساءًا، بالجولة السابعة من الليجا.

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