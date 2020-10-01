عبد العال: يحيل 7 قرارات لرئيس الجمهورية للجان النوعية

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افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانعقاد، حيث بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول.



وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة،اليوم الخميس، 7 قرارات لرئيس الجمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها وهي:



قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.



كما أحال رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية، وقرار الرئيس رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي بما قيمته 630 مليون دولار أمريكي.



أحال "عبد العال" قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وقرار الرئيس رقم 558 بشان الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي





وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.



وفى هذا الإطار أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

