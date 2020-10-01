عبد العال: يحيل 7 قرارات لرئيس الجمهورية للجان النوعية
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:34 م
دينا إبراهيم
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افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول وذلك بعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للانعقاد، حيث بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول.
وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة،اليوم الخميس، 7 قرارات لرئيس الجمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها وهي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 443 بشأن الموافقة التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي مرحلة ثانية بين مصر والولايات المتحدة.
كما أحال رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 477 بشأن الموافقة على التعديل الخامس بشأن اتفاقية المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الزراعية، وقرار الرئيس رقم 483 بشأن الموافقة على عقد قرض للتصحيح الهيكلي الثالث بين الحكومة وصندوق النقد العربي بما قيمته 630 مليون دولار أمريكي.
أحال "عبد العال" قرار الرئيس رقم 484 بشأن الموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وكذلك قرار الرئيس رقم 557 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، وقرار الرئيس رقم 558 بشان الموافقة على التوافق بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.
وفى هذا الإطار أعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.