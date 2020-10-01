ميس حمدان تختتم أسبوعها بهذه الطريقة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها صور جديدة لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت "حمدان" في الصور من الجيم وهي ترتدي ملابس رياضية وعلقت قائلة: "نهايه الاسبوع...سبايدر وومن ".

في سياق منفصل، تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم "اصحى صحصح"، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.

أغنية "اصحى صحصح"، من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.
ميس حمدان تختتم أسبوعها بهذه الطريقة
ميس حمدان تختتم أسبوعها بهذه الطريقة
ميس حمدان تختتم أسبوعها بهذه الطريقة
ميس حمدان تختتم أسبوعها بهذه الطريقة

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نصر محروس ميس سليم اغنية اصحي صحصح اغاني ميس حمدان

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