قطر تسجل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رصدت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الخميس، 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بدون تسجيل أية حالات وفاء جراء تداعيات المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا بلغ 125969، والعدد التراكمي للوفيات بفعل كورونا 214 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

وسجلت الصحة القطرية، 212 حالة تعافي من المرض، في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي عد المتعافين من المرض 122911 شخصا.

ويذكر أن قطر، تعتبر من أكثر دول العالم تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نسبة إلى عدد سكانها الذي لا يتجاوز 3 ملايين نسمة، إلا أنها من أقل الدول تسجيلا لحالات الوفاة بفعل الفيروس.