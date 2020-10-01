أول تعليق من ديست بعد انتقاله إلى برشلونة

أعلن نادي برشلونة الاسباني التعاقد الرسمي مع الامريكي سيرجينو ديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان برشلونة قد نجح في إنهاء التفاوض مع أياكس في الساعات الماضية كما أن اللاعب اجتاز يوم أمس الفحص الطبي بنجاح في برشلونة تحت اشرف الفريق الطبي.

وقال اللاعب فور اعلان تعاقده مع برشلونة: الحُلم تحقق, فيسكا بارسا.. ثم قام ديست بتقبيل شعار برشلونة على القميص الذي كان يرتديه.

واكد النادي على أن الصفقة تم حسمها بالتعاقد مع ديست من أياكس في نظير دفع 21 مليون يورو + 5 مليون متغيرات.