رسميا.. برشلونة يتعاقد مع ديست من أياكس

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي برشلونة الاسباني التعاقد الرسمي مع الامريكي سيرجينو ديست خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان برشلونة قد نجح في إنهاء التفاوض مع أياكس في الساعات الماضية كما أن اللاعب اجتاز يوم أمس الفحص الطبي بنجاح في برشلونة تحت اشرف الفريق الطبي.

واكد النادي على أن الصفقة تم حسمها بالتعاقد مع ديست من أياكس في نظير دفع 21 مليون يورو + 5 مليون متغيرات.

وسيرتدي اللاعب القميص رقم 2 مع برشلونة ومن المنتظر أن يشارك مع الفريق بصفة اساسية ليعوض رحيل سيميدو إلى نادي ولفرهامبتون.

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