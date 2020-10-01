منه فضالي تستعرض لياقتها عبر "انستجرام" برفع أثقال

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شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها بـ مقطع فيديو أثناء تدريب في الجيم وهي تحمل أثقالا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام ".



حيث ظهرت "فضالي" في الفيديو برفقة مدربها من أجل مساعدتها في حمل الأثقال، حيث تفاعل الجمهور مع الفيديو معجبين بحالة النشاط التي تتمتع بها.



في سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".





مسلسل "قيد عائلي" من بطولة عزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وبوسى، وميرڤت أمين، محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".