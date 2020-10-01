الطلب الغريب الذي لم يستطع أمير الكويت الراحل تنفيذه (فيديو)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:05 م
أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل
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روى أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في أحد اللقاءات التلفزيونية، موقفًا طريفًا حدث مع زوجته.

 

وقال أمير الكويت الراحل: "زوجتي كانت تطالبني بأن أتوقف عن الضحك في بعض المواقف، ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك وأن الأمر أصبح عادة ولا أستطيع أن أغيرها".

 

وأضاف الشيخ صباح الأحمد: "زوجتي رحمة الله عليها كانت تقولي لي ما تقدر تسكر حنكك عن الضحك، وكنت أقولها هذا طبعي وتعودت عليه".

وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت قطع بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

 

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

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