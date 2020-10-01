هاجر أحمد تفاجئ جمهورها بملابس سباق سيارات

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شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها بـ صورة جديدة لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث ظهرت "أحمد" في الصورة بملابس سباق السيارات مما لفت انتباه كثير من متابعيها، واعتمدت في المكياج على اللون البينك، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.



يذكر أن يعرض حاليا لـ هاجر أحمد، مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.



وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.