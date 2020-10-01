أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد تقترب من الـ 27 مليون مشاهدة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حققت أغنية "ولهان" لـ الفنان راشد الماجد، نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب" وحصدت على 26،453،626 مليون مشاهدة، مقتربة من المليون الـ 27.

وتقول كلمات الأغنية
"تضيق.. وآمِـدّ النـظر للسمـا فــوق.. واهيـم بين أفـلاكها يمكن ألـقـاك.. لأ انته عرفت اللي بلاني من الشوق.. ولا السما تاسعها وش قد انا أهواك، ســألت من سـوّاك يا أعـز مخـلـوق.. نصّ اللي في صدري من العشق يبلاك.. وان كان حُبّك عـوق انا راضي العوق.. دامي عجزت ألقالي محبوب يسواك".

أغنية "ولهان" لـ راشد الماجد، هى من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس.

من ناحسة أخرى، قرر المطرب راشد الماجد طرح أغنية جديدة بعنوان "سلامتك" عبر قناته على موقع يوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة.

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الكلمات المفتاحية

ولهان راشد الماجد ولهان راشد الماجد

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