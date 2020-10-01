اعترافات مثيرة لـ"ديلر الجيزة" حول تجارته في الأقراص المخدرة

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الأقراص المخدرة، بالجيزة، وترويجها على عملائه بالمنطقة.





وأفادت التحقيقات، بأن المتهم ضبط بحوزته على أقراص مخدرة، أثناء ترويجها على عملائه، واعترف بتجارتها لاحتياجه للنقود، وأنه يشتري المخدرات من تاجر أيضا.





فيما طلبت النيابة، إرسال المضبوطات، للمعمل الكيميائي، لفحصها.





وتمكن رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عاطل بحوزته عدد من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها بين عملائه فى الجيزة، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بمحيط مسكنه.





وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بمحيط مسكنه بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عبوة تحتوى على عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.





ضبط كمية من الحشيش و٤ قطع أسلحة نارية بالإسكندرية





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 جرام – عدد 3 فرد خرطوش محلى الصنع، فرد روسى،33 طلقة نارية وخرطوش، مبلغ مالى – هاتف محمول بحوزة (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، له معلومات جنائية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار.



