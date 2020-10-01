لقاء نواف الأحمد.. تفاصيل زيارة "السيسي" إلى الكويت

دائمًا ما يقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجوار الأشقاء في المواقف الصعبة والأزمات، حيث سارع بزيارة الكويت، لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





ويُعرف الرئيس عبد الفتاح السيسي، برجل المواقف الصعبة، حيث وصل إلى دولة الكويت، صباح اليوم الخميس، لتقديم العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





وكان في مقدمة مستقبله الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، ودار بينهما حديث ودي أثناء تقديم واجب العزاء.





مرافقو الرئيس

ورافق الرئيس السيسي، في زياراته رئيس مجلس النواب ورئيس المخابرات العامة ووزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ومدير مكتب رئيس الجمهورية وعدد من الشخصيات الأخرى.





تقديم العزاء

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واجب العزاء، ثم غادر مجلس الأمة الكويتي.

وخلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.





ومن جانبه، أعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس، والتي تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أوائل الرؤساء الذين نعو المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيرًا إلى أن الأمة العربية والإسلامية فقدتا قائدا من أغلى رجالها.





أدى الشيخ نواف الأحمد، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، بعدما أعلنه مجلس الوزراء فى اجتماع استثنائى، أمس، أميرًا للبلاد، خلفًا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.





وانعقدت جلسة استثنائية وخاصة لمجلس الأمة، لتسليم الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح مقاليد الحكم في الكويت، بعد أداء اليمين الدستوري، ليصبح بذلك الأمير الـ16 للكويت، خلفًا للراحل الشيخ صباح الأحمد الذي وافته المنية أمس، في الولايات المتحدة الأمريكية.





وبكى الشيخ نواف الأحمد، خلال أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، حزنًا على رحيل الشخ صباح الأحمد الصباح.





وقال في كلمته: إن الشيخ صباح الأحمد قدم الكثير لشعبه وللأمة وترك تاريخ ملىء بالإنجازات.



