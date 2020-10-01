الكشف عن راتب موسيماني مع الأهلي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم مسئولو النادي الاهلي التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، بسبب ظروفه الأسرية.

ووقع موسيماني على عقد لمدة موسمين مع المارد الأحمر، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويحصل موسيماني على مبلغ 120 ألف دولار بالموسم الواحد، وهو ضعف ما كان يتقاضاه في صن داونز.

كما قرر موسيماني اصطحاب 3 مساعدين معه، حسبما اتفق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد فسخ تعاقده مع صن داونز خلال الساعات القليلة الماضية.



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