خالد النبوي ضيف على برنامج "snl" عبر شاشة "on"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يحل الفنان خالد النبوي، ضيفا على برنامج "SNL بالعربي" عبر قناة ON، هذا الأسبوع.

وطرحت صفحة منصة "Watch It " إعلان الحلقة التي يتم عرضها يوم السبت المقبل، ويشارك خالد النبوي خلالها في عدد من الاسكتشات الكوميدية مع فريق ممثلين البرنامج.

في سياق منفصل، شارك الفنان خالد النبوى، جمهوره بـ صورة جديدة له من كواليس فيلمه الجديد "قمر 14" الذي تعاقد على بطولته مؤخرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء عملية التصوير والمونتاج.

حيث ظهر " النبوى" في الصورة مع المخرج هادي الباجوري، والفنانة شيرين رضا على شاطئ البحر خلال تصوير الفيلم وعلق على الصورة قائلًا:"قريبًا قمر 14".

يذكر أن فيلم "قمر 14" تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي ومن المقرر عرضه في 2021.

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