بورصة" أبو ظبي" تخسر 3.1 مليار درهم بختام أةل جلسة في أكتوبر
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:38 م
نيفين سمير
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أنهي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.58% خاسراً 26.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4492.025 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 3.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 670.545 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 63.9 مليون سهم، بقيمة 258.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 1156 صفقة.
وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.65%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.14%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.87%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.17%.
وارتفعت 7 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 3.98%، ثم سهم مجموعة أغذية بنسبة 3.48%، ثم سهم شركة منازل بنسبة 2.8%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 4.38%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.31%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 70.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.85%.
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