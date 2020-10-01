بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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افتتح اليوم المستشار عمر مروان وزير العدل مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره، وذلك في حضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ولفيف من قيادات الوزارة ورجال القضاء والمحامين، وتأتي أعمال تطوير المبنى تنفيذًا لخطة وزارة العدل في تجديد ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

وتم أيضًا افتتاح مأمورية شهر وفرع توثيق مميكن داخل المحكمة، وذلك في إطار خطة الوزارة بزيادة عدد المقار وميكنتها ؛ لتسهيل الخدمة على السادة المواطنين.

ووجه الوزير إلى توحيد طلاء واجهات جميع المحاكم ليكون باللون البيج المطعم بالبني، وعليها شعار الوزارة، واسم المحكمة، وضرورة رفع العلم في أعلى مبنى كل محكمة، والحفاظ على ماتم إنجازه من تطوير، وتحديد شخص مسئول عن ذلك، وأوضح أنه ستكون هناك متابعة من الوزارة في هذا الأمر.

وفي نهاية اللقاء هنأ الوزير الحضور ببدء العام القضائي وتمنى التوفيق للجميع.
بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره
بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره
بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره
بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره
بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره
بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره
بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره
بالصور.. وزير العدل يفتتح مبنى محكمة شبين القناطر بعد تطويره

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