أسقف البحر الأحمر يثني على مجهودات الطب البيطري (صور)

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قام الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، برفقته القمص مينا عزيز ومحارب رمزى عجايبى، بزيارة لمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، وذلك لتقديم الشكر والتقدير للأطباء البيطريين بالمديرية على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية.



كان فى إستقبال أسقف البحر الأحمر والوفد المرافق له، الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري وأطباء المديرية، وتناول اللقاء العديد من المحاور التي قامت بها المديرية خلال الفترة الماضية.



وأثنى الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، على مجهودات مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، وجميع العاملين بها، لما قدموه خلال الفترة الماضية.



وتم تدشين مبادرة بين ابراشية البحر الأحمر ومديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، فى البدء في تطهير وتعقيم مدارس المحافظة وذلك تزامنًا مع قرب اقتراب افتتاح المدارس.





قال الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، دائمًا الكنيسة تحت قيادة الانبا ايلاريون تمد يد العون والمساعدة في أعمال التطهير والتعقيم، وذلك من منطلق التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية.



ومن جانبه أكد محارب رمزى عجايبى رجل الأعمال، أنه سيتم توفير جميع المستلزمات المستخدمة في عمليات التطهير والتعقيم للمدارس بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، موضحًا ياتى ذلك من منطلق التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذى والمجتمع المدني.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96494 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 119 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 103198 حالة من ضمنهم 96494 حالة تم شفاؤها، و5930 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".