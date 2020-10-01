"الصحة" السعودية: الإصابة بكورونا وأعراضها تختلف من شخص لآخرَ

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر حملة توعوية أطلقتها تحت شعار #حالتك_غير، أن تجارِبَ الإصابة بفيروس كورونا قد تختلف من شخص لآخر ولذلك ينبغي أخذ المعلومة من المصدر الصحيح، وتوجيه الاستشارات للجهة المختصة من خلال الاتصال على 937 أو تطبيق “صحة”.

وكشفت “الصحة” عبر تصاميم “إنفو جرافيك” نشرته في حسابها الرسمي على تويتر ومنصتها التوعوية #عش_بصحة أن أعراض فيروس كورونا وشدتها تختلف من شخص لآخر، وأن لكلّ شخص تجربةَ إصابةٍ مختلفة.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات “تطمن” التي هيأتها وزارة الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

كما يمكن الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خِدْماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخِدْمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخِدْمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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