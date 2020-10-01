وفد سعودي في الكويت لنقل تعازي الملك سلمان وولي العهد في وفاة الشيخ صباح

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومواساتهما، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز والوفد المرافق الذي يضم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الخميس)، في المطار الأميري.

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