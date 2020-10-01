الثلاثاء المقبل.. أمير كرارة وبيتر ميمي ضيفا إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم الثلاثاء المُقبل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً على قناة "dmc".

ومن المُقرر أن يتحدثوا خلال اللقاء عن قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وعن كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"، وعن النجاح الكبير الذين حققوه من خلاله.

وفي سياق آخر، يتعاون أمير كرارة مع بيتر ميمي مُجددًا في مسلسل "عمر الناجي" حيث بدؤا تصويره منذ أيام في وسط الصحراء، والمسلسل مكون من 8 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية خلال الأيام المقبلة، وسيتم عرضه على أربعة أجزاء، ويُشارك في بطولته نور، دارين حداد، عباس أبو الحسن، ومجموعة مميزة من النجوم.


ويُعد المسلسل التعاون السابع بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، بعد تقديمه مسلسلي" الاختيار"، "كلبش" بأجزائه الثلاثة، وفيملي "حرب كرموز"، و"كازابلانكا".

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