في ذكرى ميلاد مداح الرسول..‏ تعرف على سيرة محمد الكحلاوى

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عمل محمد الكحلاوي، موظفا بالسكة الحديد، ولم يستمر طويلا فقد كان يقضي يومه بين الغناء ولعب كرة القدم التي تميز بها حتي أصبح ‏كابتن فريق نادي السكة الحديد.‏



الصدفة لعبت دورا كبيرا في تحديد مستقبله، حيث كان يعمل "كومبارس" في فرقة عكاشة، وتأخر مطرب الفرقة "زكي عكاشة" فطلب ‏منظم الحفل وقتها من الكحلاوي الغناء، لتسلية الجمهور، والذي تجاوب معه، لدرجة أفزعت "الكحلاوي"، وهرب من الحفل.‏



نال محمد الكحلاوي، العديد من الجوائز والتكريمات فقد منحه الملك محمد الخامس ملك المغرب جائزة أحسن منشد في العالم العربي، وفي ‏عام 67 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة التقديرية.‏



المنتج الكبير محسن جابر بدأ مشواره فى الإنتاج من خلال شركة "عالم الفن" مع الفنان الراحل محمد الكحلاوى وانتج له خمس البومات ‏بدأها بــ "حب الرسول ومدد يا نبى وخليك مع الله وقصدك وناوى اتوب ولاجل النبى".‏

الكحلاوي، له 5 بنات هن: "الداعية الاسلامية عبلة، عليا، رحمة، فاطمة، عزة" وولدًا واحدًا هو "الفنان أحمد الكحلاوي" الذي سلك ‏طريق والده من الإنشاد، ومدح الرسول.‏



توفي محمد الكحلاوي، عام 1982 عن عمر ناهز الـ70 عاما تاركًا خلفه مشوارًا حافلا بالجهد والتحدي والإرادة والعزيمة ليصل إلى هدفه، ‏وتحقيق هذا التراث من روائع الغناء المنفرد المتخصص المتميز.‏

تحل اليوم الخميس 1 أكتوبر، ذكرى ميلاد محمد مرسي عبد اللطيف الكحلاوي، أو محمد الكحلاوي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام ‏‏1912 بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، وهو صاحب الملحمة النبوية، ومداح الرسول، وصاحب القدرات المتعدة الذي تنوعت بين ‏الغناء البدوي والشعبي والديني.