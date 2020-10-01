اندلاع حريق ضخم بسوق ديلم الساحلي في إيران

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:07 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها، منذ قليل، باندلاع حريق في سوق ديلم الساحلي في محافظة بوشهر بجنوب ايران الذي يضم 200 غرفة.

 

وفي وقت سابق، هز انفجار ضخم في ورشة بطاريات، مدينة إسلام شهر، قرب العاصمة طهران، ما أودى بحياة شخص واحد وجرح 20 آخرين، فضلا عن انهيار مبنى من 3 طوابق، وتضرر أكثر من 30 مبنى و23 سيارة.

 

وقال مسؤول دائرة الإطفاء المحلية إيراج تركماني لوكالة الأنباء الإيرانية، إن الانفجار تسبب بـ"تدمير كامل لمعمل البطاريات، وأدى إلى مقتل شخص وخسارة شخص آخر لأحد أطرافه"، مشيرا إلى أن أسبابه لم تتضح بعد، وأن التحقيقات جارية لتحديدها.

 

وتابع: "وقع الحادث في الساعة 17:15 اليوم الجمعة، وتم الدفع بأربع سيارات إطفاء إلى موقع انفجار محل البطاريات الذي يقع في الطابق الأرضي من مجمع سكني مكون من ثلاثة طوابق".

 


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