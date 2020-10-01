تعرف علي أكثر 5 شركات سمسرة تداولاً خلال شهر سبتمبر

الرئيسي - بورصة النيل - خارج المقصورة ، مشمولا بالسندات

شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 8.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 12.9%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 6.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.5%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 5.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.5%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.9%.

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن أكثر 5 شركات تداولاً من حيث السوقوالصفقات، حيث جاء علي رأس القائمة