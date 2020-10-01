الأزمات تحاصر فريق الرجاء قبل مواجهة فاركو بالقسم الثاني





وحصل لاعبو الرجاء على راحه 24 ساعة عقب الجولة التاسعة عشر، ولم يشارك اللاعبين في المران، استعداداً للقاء فاركو في ملعب مركز شباب مطروح، والمقرر له السبت المقبل.





وعلم "الفجر الرياضي" أن مجلس إدارة الرجاء، سيخوض لقاء فاركو، بفريق الشباب، لغياب الكبار بسبب تلك الأزمة.





يشهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء، أزمة عدم حصول اللاعبين على المستحقات الخاصة بهم، مما دفعهم لعدم خوض التدريبات الجماعية، منذ مباراة دكرنس السابقة، بدوري القسم الثاني.وكان رضا أبو اليزيد، المدير الفني للفريق المطروحي، قد وعد لاعبيه، بصرف المستحقات، عقب مباراة ودكرنس، وتفاجأ الجهاز الفني واللاعبين بتجاهل مجلس الإدارة صرف المستحقات .وكان فريق الرجاء، قد قرر عدم خوض لقاء دكرنس، الماضي، بسبب أزمة المستحقات، قبل أن يتراجع الفريق عن القرار وخاض المباراة، عقب وعدهم بصرفها عقب اللقاء.