محافظ بني سويف: فحص 65 ألف حالة ضمن مبادرة "الاعتلال الكٌلوي"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على انتظام سير العمل في مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا الفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 65 ألف و767مواطنًا، ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي،مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمناقشة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب، بجانب القوافل العلاجية.

فيما أضاف الدكتور محمد يوسف، وكيل الوزارة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الإدارات الصحية والمواقع والوحدات الصحية بواسطة 135 فريق ثابت ومتحرك مشيرًا إلى أنه يتم التأكيد علي الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة ومرضي الكلي بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، فضلًا عن التنسيق مع كافة الجهات الحكومية والخارجية والمجتمع المدني والمساجد والكنائس والمناطق الصناعية لتحرك الفرق الطبية إليهم لفحص وعلاج العاملين بتلك الأماكن والمترددين عليهم.

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