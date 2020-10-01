محافظ بني سويف: فحص 65 ألف حالة ضمن مبادرة "الاعتلال الكٌلوي"

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على انتظام سير العمل في مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا الفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة.





وأشار المحافظ، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 65 ألف و767مواطنًا، ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي،مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.





جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمناقشة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب، بجانب القوافل العلاجية.



