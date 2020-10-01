الذهب يعاود ارتفاعه محليا مدفوعا بصعود ملحوظ للأوقية العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلى خلال منتصف التعاملات اليوم الخميس 1-10-2020 بعد انخفاضها أمس بقيمة 3 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 سعر 830 جنيهًا، متأثرا بعودة الارتفاع لسعر أوقية الذهب عالمياً، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

سعر الذهب الان

أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

عيار ١٨ :708.85

عيار ٢١ : 827

عيار ٢٤ :945.10

الجنيه الذهب : 6616

السعر العالمي : 1884

أسعار الذهب العالمي:

صعد الذهب يوم الخميس بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أمريكية جديدة.





وبحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ أكتوبر تشرين الأول على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر.





وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1899.80 دولار للأوقية.





وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.





ويوم الأربعاء قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن المحادثات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ”تحرز الكثير من التقدم“ بشأن تشريع طال انتظاره للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8 بالمئة إلى 23.64 دولار للأوقية. وسجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6 بالمئة إلى 902.40 دولار للأوقية.