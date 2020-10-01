السجن 3 سنوات لـ4 متهمين لقيامهم بالتزوير في بيع قطعة أرض بالإسكندرية
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:55 م
محمد رجب - دينا حسن
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عاقبت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مصطفى السيد هاشم، والمستشار وائل عزيز مهنا، وسكرتير الجنايات عمرو زكي، بالسجن 5سنوات للمتهم " م.ع.ن" والسجن 3 سنوات لكل من " م.ع.ن" و" س.ع.ن" و" أ.ع.ا" و" ع.ف.ع" لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لبيع قطعة أرض.
تعود القضية رقم 17718 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بلاغ بقيام تشكيل بسرقة قطعة أرض وبيعها بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط الأموال العامة قيام المتهمين فيما بينهما بالاشتراك بالنصب والاحتيال وهم " م.ع.ن" و" م.ع.ن" و" س.ع.ن" و" أ.ع.ا" و" ع.ف.ع" علي المجني علية " ح.ا.م" اخصائي اجتماعي من محافظة الغربية بأن قام ببيع له قطعة أرض رقم 301 تقسيم الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي الديوان العام والاحياء بمحافظة الإسكندرية وذلك بموجب سندات ملكية مزورة لجمعية الإسكان من خلال عقد بيع مؤرخ في 1988 علي غير الحقيقة وتبين أن قطعة الأرض محررة بعقد للمدعو " ر.ج.ف" فتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.