السجن 3 سنوات لـ4 متهمين لقيامهم بالتزوير في بيع قطعة أرض بالإسكندرية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
عاقبت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مصطفى السيد هاشم، والمستشار وائل عزيز مهنا، وسكرتير الجنايات عمرو زكي، بالسجن 5سنوات للمتهم " م.ع.ن" والسجن 3 سنوات لكل من " م.ع.ن" و" س.ع.ن" و" أ.ع.ا" و" ع.ف.ع" لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لبيع قطعة أرض.

تعود القضية رقم 17718 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بلاغ بقيام تشكيل بسرقة قطعة أرض وبيعها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الأموال العامة قيام المتهمين فيما بينهما بالاشتراك بالنصب والاحتيال وهم " م.ع.ن" و" م.ع.ن" و" س.ع.ن" و" أ.ع.ا" و" ع.ف.ع" علي المجني علية " ح.ا.م" اخصائي اجتماعي من محافظة الغربية بأن قام ببيع له قطعة أرض رقم 301 تقسيم الجمعية التعاونية الإسكانية لموظفي الديوان العام والاحياء بمحافظة الإسكندرية وذلك بموجب سندات ملكية مزورة لجمعية الإسكان من خلال عقد بيع مؤرخ في 1988 علي غير الحقيقة وتبين أن قطعة الأرض محررة بعقد للمدعو " ر.ج.ف" فتم تحرير محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.

أخبار تهمك

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 7 ساعات

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ 18 دقيقة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

12:31 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟