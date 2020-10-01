السجن 3 سنوات لـ4 متهمين لقيامهم بالتزوير في بيع قطعة أرض بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار مصطفى السيد هاشم، والمستشار وائل عزيز مهنا، وسكرتير الجنايات عمرو زكي، بالسجن 5سنوات للمتهم " م.ع.ن" والسجن 3 سنوات لكل من " م.ع.ن" و" س.ع.ن" و" أ.ع.ا" و" ع.ف.ع" لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لبيع قطعة أرض.





تعود القضية رقم 17718 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بلاغ بقيام تشكيل بسرقة قطعة أرض وبيعها بدائرة القسم.



