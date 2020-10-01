تحرير 4482 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4482) مخالف مرورية متنوعة، من بينها (1739) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (181) مخالفة السير بدون تراخيص.

(9) دراجات نارية مخالفة، (29) مخالفة شروط الترخيص.

(21) مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المرور الفجر

أخبار تهمك

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ ساعتين

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ 19 دقيقة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 7 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 18 ساعة

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

12:31 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟