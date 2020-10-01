تحرير 4482 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية
الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:54 م
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4482) مخالف مرورية متنوعة، من بينها (1739) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (181) مخالفة السير بدون تراخيص.
(9) دراجات نارية مخالفة، (29) مخالفة شروط الترخيص.
(21) مخالفة موقف عشوائي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وجاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
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