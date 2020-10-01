تحرير 4482 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4482) مخالف مرورية متنوعة، من بينها (1739) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (181) مخالفة السير بدون تراخيص.





(9) دراجات نارية مخالفة، (29) مخالفة شروط الترخيص.





(21) مخالفة موقف عشوائي.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



