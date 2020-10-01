بسبب رحيل الشيخ صباح الأحمد.. صابر الرباعى يعلن تأجيل طرح كليب "جريدة الرجل الثانى"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أعلن النجم صابر الرباعى، تأجيل طرح فيديو كليب "جريدة الرجل الثانى" إلى يوم 6 أكتوبر الجارى، والذى كان مقررًا عرضه مساء اليوم وذلك لوفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وكتب صابر الرباعى، عبر حساباته الشخصية: "أحبائي، أعلم أنكم تنتظرون بفارغ الصبر فيديو كليب جريدة الرجل الثاني الذي كان من المُقرر عرضه غدًا.. لكنني قررت تأجيل عرضه ليوم 6 أكتوبر وذلك بعد الخبر الصادم والحزين برحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله"

"جريدة الرجل الثاني"من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع موسيقى ميشيل فاضل، وإشراف عام خالد أبو منذر.



فيديو كليب "جريدة الرجل الثاني" تم تصويره في لبنان من إخراج وليد ناصيف، ومن المتوقع ان يحظى بمتابعة قوية وإعجاب أكبر من عشاق ومحبي صابر الرباعي، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام، استخدم خلالها أحدث التقنيات الفنية، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية من جمال الأداء والطرب الراقي.


وهو امتداد للتعاون بين صابر الرباعي والموسيقار طلال، نتج عنه العديد من الأعمال الفنية الناجحة طوال السنوات الماضية، ليكون جمهور وعشاق الفن على موعد فريد مع عمل طربي بإمتياز لما يحمله من فكر وأسلوب رشيق.

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