الإثنين المقبل.. أحمد زاهر وزوجته وبناته في ضيافة "صاحبة السعادة"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم الإثنين المقبل الفنان أحمد زاهر وزوجته هدى وبناته ملك وليلى ومنى ونور، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة"dmc".

ومن المُقرر أن يتحدث أحمد زاهر خلال اللقاء عن أعماله وعلاقته ببناته وزوجته.

وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد زاهر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس"، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، محمد علاء، رحاب الجمل، نجلاء بدر، أحلام الجريتلي، أحمد داش، ريم سامي، علاء زينهم، عبد العزيز مخيون، دنيا عبد العزيز.

والجدير بالذكر أن أحمد زاهر يُعرض له حاليًا بالسينمات فيلم"زنزانة 7"، وهو بطولة أحمد التهامي، نضال الشافعي، إيمي إسلام، منة فضالي، ومجموعة مميزة من النجوم، والفيلم من إخراج إبرام نشأت.

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