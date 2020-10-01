مباحث التموين تضبط 1292 قضية مخالفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1292) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط ( 4،5طن مقطعات لحوم – أسماك مجمدة ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص (بمحافظة كفر الشيخ).





كما تم ضبط ( 1،25 طن مفروم لحوم - مقطعات لحوم) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لتقديمها كوجبات جاهزة لجمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لأحد المطاعم بالشيخ زايد (بمحافظة الجيزة)، وضبط ( 10،78 طن سلع غذائية سكر حر – أرز أبيض) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة كفر الشيخ).





وضبط (6،35 طن سلع غذائية أرز أبيض) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة كفر الشيخ).





وضبط أيضا ( 9250 كمامة منتج نهائى بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة – 30 بكرة أقمشة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية بالمنتزه (بمحافظة الإسكندرية)، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمدينة السلام (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ (574857 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.





وضبط (4،5 طن دقيق بلدى مدعم) بحوزة مالك مخبز بلدى بالحامول (بمحافظة كفر الشيخ) قام بتجميعها بدون وجه حق تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (6 طن أسمدة زراعية مدعمة "نترات" محظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية، قدرت بقيمة مالية 21000 جنيه) بحوزة مالكى محلين لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظتى (كفر الشيخ والبحيرة)، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



