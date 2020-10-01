أمن القاهرة يضبط هاربا من تنفيذ حكم بالإعدام في قضية قتل عمد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل، مقيم بمحافظة الشرقية، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية جنايات " قتل عمد "، والمقضى فيها بالإعدام، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون، لاسيما المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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