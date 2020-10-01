مقتل وإصابة 14 شخصًا بحرائق الغابات في شرق أوكرانيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:44 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
وكالات
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قتل 4 أشخاص وأصيب 10 آخرين، جراء سلسلة من حرائق الغابات اجتاحت منطقة واسعة من لوغانسك، في الجزء الذي يقع تحت سيطرة كييف، وفقًا لما أعلنته السلطات الأوكرانية.

 

وأصدر جهاز الطوارئ الأوكراني، بيانًا، قال فيه إن الحرائق هددت 22 منزلا، وأتت على مساحة نحو 18 ألف هكتار، مضيفا أنه تم إجلاء 120 شخصا.

 

وقد أعلنت السلطات الأوكرانية، في يوليو الماضي، مصرع شخص وتم نقل تسعة إلى المستشفى في حريق غابات مماثل اجتاح منطقة لوغانسك، ودمر نحو 100 منزل.

 

وقد أدت حرائق الغابات هذا العام حول محطة "تشيرنوبل" النووية في شمال أوكرانيا، وفي أماكن أخرى إلى ارتفاع مستويات التلوث في العاصمة الأوكرانية كييف إلى الأسوأ في العالم.

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