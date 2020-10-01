تلا يواجه سبورتنج كاسل استعدادا لبلبيس في القسم الثالث

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تنطلق في الثالثة والنصف من عصر اليوم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا مع فريق سبورتنج كاسل، على ملعب تلا، في مواجهة ودية، استعداداً لعودة مباريات المجموعة العاشرة، بدوري القسم الثالث.



وتعادل مركز شباب تلا، مؤخراً مع فريق قحافة، بهدفين لكل منهما، سجلهما ماهر علام، وسعيد المشد، كما تغلب من قبل على فريق ميت خاقان بهدف للاعب الإفريقبي سعيدو.



ويستعد الفريق التلاوي، لمواجهة فريق بلبيس، خارج ملعبه، في العاشر من أكتوبر الحالي، بالجولة الـ 24 للقسم الثالث.