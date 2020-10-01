تلا يواجه سبورتنج كاسل استعدادا لبلبيس في القسم الثالث

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
تنطلق في الثالثة والنصف من عصر اليوم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا مع فريق سبورتنج كاسل، على ملعب تلا، في مواجهة ودية، استعداداً لعودة مباريات المجموعة العاشرة، بدوري القسم الثالث.

وتعادل مركز شباب تلا، مؤخراً مع فريق قحافة، بهدفين لكل منهما، سجلهما ماهر علام، وسعيد المشد، كما تغلب من قبل على فريق ميت خاقان بهدف للاعب الإفريقبي سعيدو.

ويستعد الفريق التلاوي، لمواجهة فريق بلبيس، خارج ملعبه، في العاشر من أكتوبر الحالي، بالجولة الـ 24 للقسم الثالث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاعتلال الكلوي

أخبار تهمك

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 14 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ أقل من ساعتين

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ 18 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تلا يواجه مركز شباب زفتى وديا

رسميا.. "إينو" مديرا فنيا لنادي قحافة

24 لاعبا في قائمة ميت خاقان بالقسم الثالث

قائمة عرب الرمل في الموسم الجديد

سقوط الشرقية وتعادل فاقوس وسرس والغزل وفوز بلبيس بالقسم الثالث

فوز بلبيس وتلا وتعادل الشرقية وميت خاقان وعرب الرمل وفاقوس بالقسم الثالث

تصويت

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

12:31 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟