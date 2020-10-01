تعرف على جهود مباحث التهرب الضريبي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم توجيه حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (996 زجاجة مشروبات متنوعة) محملة بسيارة قيادة (أحد الأشخاص) وبحوزته (2) فاتورة مصطنعة منسوب صدورها لإحدى الشركات ولا تحمل العلامات الدالة على سداد ضريبة القيمة المضافة وبدون تصريح لنقل تلك المشروبات بقصد توزيعها على المحال التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (5) محال تجارية بدائرة قسمى شرطة سيدى جابر والمنتزه بالإسكندرية، عثر بداخلهم على كميات كبيرة من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة قرابة (100 آلف جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبي على الإقتصاد القومى للبلاد.

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