خبير: السيسي مهتم بتطوير كل القطاعات لزيادة العائد الاقصادي (فيديو)

قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل، إن عملية تطوير النقل البحري بدأت منذ نحو 20 عاما بشكل مرحلي، موضحا أن أساس تطوير النقل البحري هو تطوير خدماته.





وأشار "الشامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن تطوير النقل البحري يتطلب تطوير كل وسائل النقل متعدد الوسائط، مضيفا: "عملية التطوير تتم منذ سنوات.. بس إحنا طولنا".



