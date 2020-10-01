خبير: السيسي مهتم بتطوير كل القطاعات لزيادة العائد الاقصادي (فيديو)

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل، إن عملية تطوير النقل البحري بدأت منذ نحو 20 عاما بشكل مرحلي، موضحا أن أساس تطوير النقل البحري هو تطوير خدماته.

وأشار "الشامي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن تطوير النقل البحري يتطلب تطوير كل وسائل النقل متعدد الوسائط، مضيفا: "عملية التطوير تتم منذ سنوات.. بس إحنا طولنا".

وأضاف مستشار النقل البحري، أن الرئيس السيسي مهتم بتطوير كل القطاعات المرتبطة بزيادة العائد الاقتصادي والتجاري لمصر.

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