قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون القناطر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة سجون القناطر لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء والنزيلات وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإرتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون القناطر
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون القناطر
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون القناطر
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون القناطر
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون القناطر
قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون القناطر

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