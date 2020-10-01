"فاسدة ومتعفنة".. إحباط ترويج أكثر من 73 طن كبدة على الأسواق

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تمكنت مباحث التموين من ضبط أكثر من 73 طن كبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بمحافظة الإسكندرية.



تمكنت إدارة التموين، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 5220 كرتونة كبدة مستوردة وزنت 73،080طن جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وذلك داخل ثلاجة تبريد كائنة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، ملك صاحب شركة إستيراد وتصدير بقصد طرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا صحتهم للخطر، وتم ضبط (أمين عهدة الثلاجة.



وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.