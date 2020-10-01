قبل طرحه.. ننشر صورة حصرية من كواليس كليب "خليني أشوفك تاني" لرامي صبري



وينشر"الفجر الفني" صورة حصرية من كواليس كليب أغنية"خليني أشوفك تاني".



وانتشرت مؤخرًا أخبار تفيد تعاقد الفنان رامي صبري، على فيلم سينمائي مع المخرج طارق العريان، وأكدت تلك الأخبار على استعداد رامي، لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة.



ونفى الفنان رامي صبري، ل"الفجر الفني" تلك الأخبار، مؤكدًا على أنها عارية تمامًا من الصحة.







يعيش الفنان رامي صبري، في حالة من النشاط الفني والنجاح الساحق من خلال أعماله الغنائية الأخيرة التي حققت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال ايجابية من قبل جمهوره.وانتهى رامي، منذ أيام قليلة من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان"خليني أشوفك تاني" وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي، وذلك استعدادًا لطرحها الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".