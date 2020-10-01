"الداخلية" تضبط 40 طن أحجار كوارتز في البحر الأحمر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط 40 طن من أحجار الكوارتز من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب محملة على سيارتين نقل بالبحر الأحمر.

ونجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، في ضبط 2 سيارة نقل مُحمل عليهما كمية من أحجار الكوارتز التي تحتوى خام الذهب وزنت حوالى 40 طن، وذلك حال سيرهما بطريق (مرسى علمإدفو ) دائرة القسم، حيث تم ضبط أحد قائدى السيارتين

بينما تخلى الآخر عن السيارة قيادته وقام بالفرار هاربًا.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف أن المضبوطات من متحصلات التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بإحدى المناطق بدائرة القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية.

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