اختلس حسابات العملاء.. القبض على موظف بمكتب بريد بالمنوفية

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تمكنت أجهزة الأمن بالمنوفية من ضبط موظف بأحد مكاتب البريد بالمنوفية، لقيامه بإختلاس مبالغ مالية من حسابات العملاء.



أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام موظف بأحد مكاتب البريد بالمنوفية بإختلاس مبالغ مالية من حسابات التوفير الخاصة بعملاء مكتب البريد محل عمله.



عقب تقنين الإجراءت والتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإختلاسه مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه، من حسابات التوفير بمكتب البريد محل عمله، وذلك عن طريق سحب إيداعات العملاء دون علمهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإختلاس.