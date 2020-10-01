تضامن الإسكندرية تنفي العثور على 35 طفل داخل شقة: "واقعة قديمة"

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
نفت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية ما تردد في الأونة الأخيره علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ما يفيد بالعثور علي ٣٥ طفل في شقة بالشروق، تحت عنوان: "كل اللي ليه طفل ضايع يروح قسم الشروق يسال عليه".

وأوضحت المديرية، في بيان لها، اليوم الخميس، بان هذه الواقعة كانت منذ مايقرب من ثلاث سنوات وأن مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية.

وأشارت الي انه تم إغلاق المقر بموجب الضبطية القضائية واخطار النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهات الأمنية التي باشرت التحقيق.


وأهابت المديرية وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة تقصى الاخبار الصحيحة وعدم نشر أخبار سبق التحقيق بها ونشرها منذ سنوات الا بالرجوع الي المصدر مع توخي الحيطة والحذر مع التقدير.

أخبار تهمك

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ أقل من ساعتين

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 7 ساعات

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة الا ربع

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ 17 دقيقة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

12:31 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟