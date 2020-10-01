تضامن الإسكندرية تنفي العثور على 35 طفل داخل شقة: "واقعة قديمة"

نفت مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية ما تردد في الأونة الأخيره علي بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ما يفيد بالعثور علي ٣٥ طفل في شقة بالشروق، تحت عنوان: "كل اللي ليه طفل ضايع يروح قسم الشروق يسال عليه".





وأوضحت المديرية، في بيان لها، اليوم الخميس، بان هذه الواقعة كانت منذ مايقرب من ثلاث سنوات وأن مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد الجمعية.





وأشارت الي انه تم إغلاق المقر بموجب الضبطية القضائية واخطار النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهات الأمنية التي باشرت التحقيق.







