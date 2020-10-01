المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

كشف مصدر خاص في نادي مصر المقاصة على عدم ممانعه النادي في بيع نجم فريقه محمد إبراهيم إلى النادي الأهلي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال المصدر أن المقاصة لن يستغى عن إبراهيم أقل من 40 مليون جنيه، ضيفًا أن محمد إبراهيم يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية عقب انضمامه للفريق الفيومي قادمًا من فريقه السابق الزمالك.





ويرغب الأهلي في التعاقد مع محمد إبراهيم خلال الصيف الجاري، في ظل المنافسة الشرسة مع فريق ببراميدز والذي يرغب في ضم اللاعب.





وأختتم المصدر أن المقاصة صاحبه فضل كبير في تطور مستوى إبراهيم فهو حاليا أفضل صانع ألعاب في مصر.











