ديبالا يصدم يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه هناك أزمة تلوح في الأفق بين الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي وإدارة السيدة العجوز بسبب شروطه المادية من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة.





وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن خورخي أنطون وكيل ديبالا وصل من الأرجنتين من أجل التفاوض مع إدارة يوفنتوس حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.





وأكد الموقع الإيطالي أن المفاجأة كانت هي إبلاغ خورخي أنطون إدارة يوفنتوس بأن النجم الأرجنتيني طلب راتبًا سنويًا يبلغ قدره 15 مليون يورو من أجل تجديد عقده وهو ضعف ما يتقاضاه في عقده الحالي.





وأوضح الموقع الإيطالي أن إدارة يوفنتوس رفضت هذا الأمر رفضًا قاطعًا وهو ما يؤجل مسألة التجديد لواحد من أهم نجوم الفريق.





وألمح الموقع الإيطالي أن ديبالا كان قريبًا في الموسم الماضي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام الإنجليزيين.