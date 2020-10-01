ديبالا يصدم يوفنتوس

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه هناك أزمة تلوح في الأفق بين الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي وإدارة السيدة العجوز بسبب شروطه المادية من أجل تجديد عقده في الفترة المقبلة.


وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن خورخي أنطون وكيل ديبالا وصل من الأرجنتين من أجل التفاوض مع إدارة يوفنتوس حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.


وأكد الموقع الإيطالي أن المفاجأة كانت هي إبلاغ خورخي أنطون إدارة يوفنتوس بأن النجم الأرجنتيني طلب راتبًا سنويًا يبلغ قدره 15 مليون يورو من أجل تجديد عقده وهو ضعف ما يتقاضاه في عقده الحالي.


وأوضح الموقع الإيطالي أن إدارة يوفنتوس رفضت هذا الأمر رفضًا قاطعًا وهو ما يؤجل مسألة التجديد لواحد من أهم نجوم الفريق.


وألمح الموقع الإيطالي أن ديبالا كان قريبًا في الموسم الماضي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام الإنجليزيين.

أخبار تهمك

المصائب لا تأتي فرادى.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة جديدة قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

"طبيب" يزف بشرى سارة بشأن الموجة الأولى لكورونا في مصر

منذ يوم

عاجل - قرار مفاجيء من فايلر

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز يقدم عرضًا لا يُقاوم لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

منذ ساعة الا ربع

عاجل - رد فعل مفاجيء من فايلر بعد تأهل الأهلي لدور الـ8 بكأس مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم من الأهلي بشأن رامي ربيعة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

منذ حوالي 14 ساعة

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة منح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

منذ 17 دقيقة

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تصريح لأمير الكويت الجديد عقب أداء اليمين

منذ يوم

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
11:21 ص

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في مطار الملك فهد بالدمام

توضيح هام من البنك المركزي حول الحد الأقصي للنقد المصري المسموح به للمسافرين

11:22 م

المقاصة يصدم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

12:31 م

الزمالك يهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

11:31 م

إعلامي تونسي: اختيار موسيماني لتدريب الأهلي قرار خاطئ

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟