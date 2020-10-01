الزمالك ضد المصري.. تفوق تاريخي للأبيض في المواجهات المباشرة

يستضيف إستاد برج العرب بالإسكندرية مواجهة نارية مساء الليلة، بين فريق الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتعد هذه المباراة الأولي للبرتغالي جايمي باتشيكو في ولايته الثانية مع الزمالك بعد إسناد مهمة قيادة الفريق له بعد فسخ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تعاقده ورحيله عن القلعة البيضاء لتولي القيادة الفنية لفريق التعاون السعودي.

الزمالك يدخل اللقاء وفي جعبته 61 نقطة سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما يتواجد فريق المصري البورسعيدي بالمركز الثالث عشر ولديه 33 نقطة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام والحقائق من تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي:-





- الزمالك تقابل مع المصري البورسعيدي في 142 مباراة بمختلف البطولات عبر تاريخهما الطويل، فاز الفريق الأبيض في 81 مباراة، بينما انتصر الفريق البورسعيدي في 28 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 33 مباراة بينهما.





- أول مواجهة جمعت الزمالك والمصري كانت في بطولة كأس السلطان حسين بتاريخ 23 مايو 1937، وفاز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف.





- الزمالك والمصري إلتقيا في 117 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفريق الأبيض 69 انتصارا، مقابل 20 انتصارا للفريق البورسعيدي، وحسم التعادل نتيجة 28 مباراة بينهما (18 إيجابي – 10 سلبي)





- سجل لاعبو الزمالك 190 هدفا في شباك المصري في مباريات الفريقين بالدوري، مقابل 113 هدفا للفريق البورسعيدي.





- أول مباراة جمعت الزمالك والمصري في الدوري كانت في 22 أكتوبر 1948 وفاز الأبيض 5-1.





- خرج الزمالك بشباك نظيفة أمام المصري 56 مباراة، مقابل 21 مباراة فقط حافظ خلالها الفريق البورسعيدي على نظافة شباكه.





- يعد علي خليل نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الفريقين في الدوري برصيد 11 هدفا، بينما عبد الواحد السيد حارس مرمي الأبيض السابق أكثر لاعبي الفريقين مشاركة في المواجهات بينهما ولعب 18 مباراة.





- أكبر انتصار للزمالك خلال مواجهاته ضد المصري كان موسم 1965 - 1966 وفاز الأبيض بنتيجة 6-0، بينما كان أكبر فوز للمصري البورسعيدي في موسم 1953 - 1954 بنتيجة 4-1.





- البرتغالي باتشيكو سبق وتقابل مع المصري مرة وحيدة خلال ولايته الأولي مع الزمالك وقاد الفريق الأبيض للفوز 1-0.





- على ماهر مدرب المصري لم يحقق أي انتصار خلال مواجهاته السابقة ضد الزمالك، حيث التقي مع الفريق الأبيض في 4 مباريات، خسر 3 مباريات وتعادل في مباراة.



