مفاجأة مدوية.. الأهلي يتراجع عن صفقة الموسم

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشف عن موقف الأهلي من التعاقد مع يوسف البلايلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

 

وارتبط الأهلي بضم يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السابق، ليكون بديلا مميزة لرمضان صبحي الذي انتقل لصفوف بيراميدز.

 

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت" بشأن صفقة يوسف بلايلي:"اللاعب بعيد تماما عن حسابات الأهلي، حيث يرغب في الحصول على 3 ملايين يورو بالموسم وسيكون من الصعب توفير قيمة عقده، خصوصا أن لاعب مثل علي معلول يحصل على مليون دولار فقط في الموسم".

 

وانتقد شوبير المشهد الذي ظهر به رينيه فايلر في المؤتمر الصحفي، قائلا "كان عليه أن يخرج مشهد النهاية بشكل أفضل من خلال التأكيد على رفضه الكشف عن أسباب رحيله بدلا من الرحيل بهذه الطريقة".

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